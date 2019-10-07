РИАМО - 7 окт. В подмосковных Мытищах возбуждено уголовное дело по факту гибели при пожаре трех человек, включая ребенка, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

«В городском округе Мытищи обнаружены тела двух взрослых и ребенка с термическими повреждениями. По данному факту следственными органами СК РФ по Московской области возбуждено уголовное дело (часть 3 статьи 109 УК РФ)», – говорится в сообщении.

По данным следствия, в ночь на понедельник в незарегистрированном временном строении из пеноблоков произошло возгорание. После ликвидации пожара спасатели обнаружили тела трех человек.

В настоящий момент устанавливаются личности погибших и причины возникновения пожара. Кроме этого, назначена судебно-медицинская экспертиза.