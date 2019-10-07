РИАМО - 7 окт. Возгорание площадью 5 квадратных метров произошло на территории опытно-конструкторского бюро (ОКБ) Сухого в Москве, пожар оперативно ликвидировали, сообщается в Twitter-аккаунте Главного управления МЧС России по Москве.

«Московские пожарные успешно ликвидировали загорание площадью 5 квадратных метров на первом этаже административного здания по адресу: улица Поликарпова, дом 23А, корпус 53. Информации о пострадавших не поступало», – говорится в сообщении.

До прибытия пожарных подразделений в целях безопасности из здания вывели людей.

Согласно открытым данном, по вышеуказанному адресу находится здание ОКБ Сухого.