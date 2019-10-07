РИАМО – 7 окт. Представители кадастровой палаты Подмосковья примут участие во всероссийской горячей линии по вопросам купли-продажи жилья, мероприятие продолжится по 11 октября, говорится в сообщении пресс-службы службы.

Эксперты ответят на вопросы граждан о проведении различных сделок с недвижимостью, необходимых документах для регистрации жилья, а также способах проверить собственность перед покупкой. Горячие линии и дни открытых дверей будут проведены в филиалах Кадастровой палаты по всей стране.

«Осенью рынок недвижимости традиционно оживает после летнего застоя. Однако процедура выбора и покупки жилья несет в себе различные риски. Как не стать жертвой мошенников? Как правильно выбрать квартиру? Как проверить понравившийся объект на обременения? На эти и другие вопросы ответят специалисты кадастровой палаты по Московской области в ходе телефонной горячей линий, которая пройдет 9 октября 2019 года. Звонки принимаются с 10:00 до 13:00, с 14:00 до 17:00 по телефону: 8(495)598-19-89 (добавочный 2932)», – отмечается в сообщении.

Глава Федеральной Кадастровой палаты Парвиз Тухтасунов разъяснил, что проведение всероссийской недели правовой помощи позволит гражданам разобраться в нововведениях, касающихся недвижимости, а также способах обезопасить себя при проведении сделок.

Так, летом нынешнего года вступили в силу сразу несколько законов, вносящих изменения в привычные схемы проведения сделок с недвижимостью. С 31 июля больше не требуется нотариальное удостоверение купли-продажи, дарения, наследования или ипотеки долей, если соответствующий договор подписан всеми долевыми собственниками недвижимости.

А в августе заработал закон, регулирующий порядок применения усиленной квалифицированной электронной подписи при проведении сделок с недвижимостью.

«Изменения законодательства, регулирующего сферу недвижимости, появляются довольно часто – государство оперативно реагирует на изменения различных практик в отрасли, которые могут затрагивать интересы граждан. Для того чтобы разобраться во всем, понять, как применяется закон к конкретной ситуации, нужна консультация квалифицированных специалистов», – дополнил Тухтасунов.

Он подчеркнул, что регулярная информационная работа и консультирование способствуют росту правовой грамотности населения.

«Как показала практика, такой формат востребован населением: в ходе майской недели консультаций по «дачным» вопросам профессиональную правовую помощь получили более пяти тысяч человек», – пояснил Тухтасунов.