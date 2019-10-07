РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 7 окт. В подмосковном Подольске 9 октября проведут встречу, посвященную благоустройству двора на улице Кирова в 2020 году, в мероприятии смогут принять участие все желающие, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В Подольске проходят встречи специалистов комитета по благоустройству, дорожному хозяйству и транспорту администрации с жителями по вопросам благоустройства дворов – наличие детских игровых зон, парковочных мест, установки лавочек, поддержания порядка, ямочного ремонта и других. 9 октября для жителей многоквартирных домов №№59, 59А, 61 и 63 по улице Кирова пройдет встреча по адресу: улица Кирова, дом 59. Начало встречи – в 16:00», – говорится в сообщении.

Специалисты комитета расскажут о запланированных работах, дадут необходимые разъяснения и ответят на интересующие вопросы. Также жителям предлагается заполнить опросные листы и высказать свои замечания и пожелания для внесения их в перспективные планы.