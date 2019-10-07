РИАМО – 7 окт. В развитие Троицкого и Новомосковского административных округов столицы с момента присоединения новых территорий в 2012 году вложено порядка 20 миллиардов долларов, сообщает «Интерфакс».

«Новая Москва является мегапроектом, способным генерировать поток частных инвестиций. За последние семь лет в развитие территорий было вложено около 20 миллиардов долларов», – сказал глава столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин на выставке Expo Real в Мюнхене.

По его словам, городской бюджет вложил только лишь каждый четвертый рубль, все остальные средства принадлежали частному бизнесу.

Он добавил, что сейчас в ТиНАО реализуется ряд масштабных инфраструктурных проектов, способных привлечь большие инвестиции. Это не только жилье, но и офисная недвижимость, и транспортно-пересадочные узлы.

«Я уверен, что такая тенденция развития новых территорий сохранится. Более того, перед нами стоит задача увеличить поток частных инвестиций в развитие новых округов Москвы», – резюмировал глава департамента.

Международная специализированная выставка коммерческой недвижимости и инвестиций Expo Real 2019 проходит в Мюнхене, Германия, с 7 по 9 октября. Это самая большая B2B-выставка сектора недвижимости и инвестиций в Европе, которая предлагает оптимальные условия для эффективного сетевого взаимодействия и обширные возможности для ориентации и анализа рынка.

Расширение территории Москвы – это самый масштабный за всю историю административно-территориального деления города проект расширения территории. Соглашение об изменении границ территории Москвы вступило в силу 1 июля 2012 года. За счет присоединения 148 тысяч гектаров земли на юго-западе Подмосковья площадь города увеличилась примерно в 2,4 раза.