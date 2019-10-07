РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 7 окт. В подмосковном Подольске 26 октября пройдут соревнования по силуэтной стрельбе на Кубок патрона «Олимп» в ЦНИИТОЧМАШ округа, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

«В Подольске на территории испытательного полигона Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) 26 октября пройдет Кубок патрона «Олимп» по силуэтной стрельбе. Организаторами соревнований выступают ЦНИИТОЧМАШ и Федерация высокоточной стрельбы России (ФВСР). Турнир пройдет в целях популяризации спортивной стрельбы, привития навыков безопасного владения оружием, воспитания грамотного, ответственного и осознанного отношения к нему», – говорится в сообщении.

Кубок патрона «Олимп» является одним из этапов чемпионата ФВСР по силуэтной стрельбе 2019 года, который проводится для определения сильнейших стрелков и формирования сборной страны для участия в предстоящих международных соревнованиях.

Уже на протяжении 40 лет подольский ЦНИИТОЧМАШ выпускает патроны кольцевого воспламенения серии «Олимп», имеющие высокую точность стрельбы и не уступающие патронам ведущих зарубежных фирм. С использованием этих патронов установлено более 150 олимпийских, мировых и европейских рекордов, а российские и советские спортсмены, используя патроны «Олимп» завоевали более 200 медалей различного достоинства. В настоящее время институт выпускает несколько видов таких патронов.