РИАМО – 7 окт. В районе проектируемой станции метро «Столбово» в Новомосковском административном округе могут возвести новый парк развлечений с крытыми зонами, общая площадь которого составит порядка 50 гектаров, сообщает «Коммерсант».

При этом ожидается, что владелец участка земли, на котором планируется возвести парк – «А101 Девелопмент» – привлечет в качестве партнера китайскую корпорацию CRCC, которая занимается строительством ряд объектов транспортной инфраструктуры в Москве.

«Основной владелец А101 – семья Михаила Гуцериева, владельца группы «Сафмар», — до этого собиралась строить парк развлечений под брендом Universal на юге Москвы на пересечении Варшавского шоссе с МКАД, но проект не был реализован, и эта площадка недавно отошла другому инвестору. Парк в партнерстве с CRCC может стать альтернативой Universal», – отмечается в материале.

Корпорацию CRCC предложили в качестве партнера для проекта городские власти.