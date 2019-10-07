РИАМО - 7 окт. В текущем году в Московской области в замещающие семьи было устроено около 1,5 тысяч детей-сирот, при этом создано 246 новых приемных семей, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Подмосковья.

«С начала 2019 года органы опеки и попечительства министерства образования Московской области устроили в замещающие семьи 1481 ребенка-сироту», – сказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья – министр образования региона Ольга Забралова.

По ее словам, всего в Московской области насчитывается 4,11 тысячи приемных семей, что на 50 семей больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Только в этом году в Подмосковье создано 246 новых приемных семей, это хорошая динамика. В целом будущие родители ответственно относятся к процедуре усыновления и посещают специально созданные школы приемных родителей. Их в регионе 73 – высококвалифицированные специалисты оказывают помощь в вопросах психологии, медицины и юриспруденции. С начала года занятия в таких школах посетили уже 1464 человека», – добавила Забралова.

В Подмосковье проживает более 25 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них 15,7 тысячи детей находятся на воспитании в замещающих семьях. При этом почти 8,5 тысяч детей проживают в семьях усыновителей.