РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 7 окт. В подмосковных Люберцах ремонт и замену 130 лифтов планируют закончить в феврале 2020 года, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

В понедельник он проинспектировал ход ремонта лифтов в доме №56 на улице 3-е Почтовое отделение.

«Есть программа капитального ремонта многоквартирных домов, туда входит также замена и ремонт лифтов. Всего планируется отремонтировать 130 лифтов до середины февраля 2020 года», – сказал Ружицкий.

Он отметил, что перечень адресов, где заменят и отремонтируют лифты, на 2020 год уже составили, но необходимо внести уточнения.