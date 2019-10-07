РИАМО - 7 окт. Состояние троих детей, госпитализированных после пожара в поселке Волоколамского городского округа, оценивается медиками как удовлетворительное, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Пожар произошел ночью в понедельник в поселке Чисмена на улице Лазурная, дом 6. Загорелся кирпичный трехэтажный дом. На момент пожара в доме находилось 17 человек, 12 удалось эвакуировать.

«В результате пожара <…> погибли пять человек, в том числе четыре ребенка. Еще пятеро пострадали: трое детей в удовлетворительном состоянии госпитализированы в детское отделение Волоколамской больницы, они находятся под наблюдением специалистов», – говорится в сообщении.

Двое взрослых от госпитализации отказались.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Видео с места пожара в Волоколамске, в котором погибли четверо детей>>