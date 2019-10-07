РИАМО – 7 окт. Правительство России установило допустимую долю трудовых мигрантов в разных сферах экономики на 2020 год, сообщает Федеральное агентство новостей.

«При установлении норм учитываются региональные особенности рынка труда, а также необходимость устройства на работу россиян в приоритетном порядке. Во многих отраслях допустимая доля иностранных работников осталась такой же, как и в 2019 году», – говорится в постановлении, опубликованном на официальном сайте кабинета министров.

К примеру, сферы пассажирского транспорта и автомобильного грузового транспорта можно привлечь 26% иностранцев от общей численности работников, в область спорта – 25%. Прежней осталась и норма для выращивания овощей – не более 50% иностранных работников.

Доля трудовых мигрантов в сфере строительства доходит до 80%. Однако данная норма не распространится на Бурятию, Амурскую область и Москву, а в Дагестане составит 50%.