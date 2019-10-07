РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 7 окт. В Люберецкой областной больнице за минувшую неделю обслужили свыше 2,2 тысячи льготных рецептов, сообщил в понедельник на оперативном совещании главврач медучреждения Дмитрий Старцев.

«С 30 сентября по 6 октября в Люберецкой областной больнице выписали 2278 льготных рецептов. Их них обслужили 2269, остальные на отложенном обслуживании», – сказал Старцев.

Он отметил, что за неделю на портал «Добродел» на работу медучреждений Люберец поступило 25 жалоб. Две – из-за того, что врач не пришел на дом после вызова, также было шесть отказов в медпомощи. Два обращения были связаны с оказанием помощи не в полном объеме. Еще шесть обращений касались организации выдачи молочной кухни, проведения вакцинации и неработоспособности телефона регистратуры.

«Лифт в поликлинике №5 отремонтируют на этой неделе. Шесть лифтов в 2020 году заменят в медучреждениях Люберец», – заключил Старцев.