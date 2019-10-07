РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 7 окт. В Подольском родильном доме около 50 семей получили подарочные наборы губернатора «Я родился в Подмосковье» в сентябре, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

В Подмосковье с 1 сентября при выписке из роддома можно получить подарочный набор для новорожденного «Я родился в Подмосковье» или денежную выплату в размере 20 тысяч рублей. В учреждениях родовспоможения также можно оформить необходимые документы для малыша – свидетельство о рождении, временный полис ОМС, ИНН, материнский капитал. Кроме того, ребенка прикрепят к поликлинике, поставят на учет для зачисления в детский сад.

«В сентябре в Подольском городском родильном доме было выдано 47 губернаторских подарочных наборов «Я родился в Подмосковье», 227 семей изъявили желание получить денежные компенсации», – говорится в сообщении.

Также в регионе начал работать единый call-центр системы родовспоможения «Стань мамой в Подмосковье». Операторы call-центра готовы рассказать о необходимых документах, которые надо взять с собой в роддом, получении подарочного набора «Я родился в Подмосковье» и комплексной услуге, записать на прием к специалисту, который сможет проконсультировать по всем интересующим вопросам.

Позвонить в call-центр можно ежедневно с 8:00 до 20:00 по бесплатному номеру: 8(800)550-30-03. Также в Подольском городском родильном доме работает справочная телефонная линия: 8(496)755-91-03 (добавочный 117).