РИАМО - 7 окт. На платформах станций, которые войдут в состав первых двух Московских центральных диаметров (МЦД), появятся более 230 погодных модулей, на остановочных пунктах также ремонтируют кассы и обновляют элементы навигации, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

В данный момент ведутся работы по установке на станциях Красногорская и Аникеевка, уже закончена установка на станциях Шереметьевская и Хлебниково. На ряде станций вместо погодных модулей установят навесы на всю длину платформы.

«Высокопрочный каркас сделан из нержавеющей стали, некоторые его элементы будут цветов линий МЦД. Так, на первом диаметре пассажиры увидят на модулях элементы цвета физалис, а на втором – цвета фуксия. Всего к запуску МЦД на первых двух диаметрах будет установлен 231 погодный модуль», – сказал начальник дирекции МЦД департамента транспорта Москвы Андрей Акимов.

К запуску МЦД активно идет подготовка всей инфраструктуры метро и железнодорожных станций. Ведутся работы по обновлению покрытия платформ, устанавливаются новые скамейки, а также стойки экстренного вызова.

Запуск первых диаметров запланирован на конец 2019 года. МЦД-1 «Белорусско-Савеловский» и МЦД-2 «Курско-Рижский» – это 132 километра пути, 66 станций, с 27 из которых можно будет пересесть на метро, Московское центральное кольцо или радиальные направления железной дороги.

С запуском первых двух диаметров общественный транспорт станет доступнее для 3,7 миллиона жителей Москвы и Московской области. Первые два сквозных маршрута улучшат транспортную доступность более 45 районов Москвы и шести городов области. Благодаря МЦД-1 и МЦД-2 в поездах появится более 900 тысяч новых пассажирских мест в сутки.