РИАМО - 7 окт. В подмосковном Королеве в ходе совместной операции сотрудники Межрегионального управления Росалкогольрегулирования по Центральному федеральному округу с правоохранителями при осмотре гаражных боксов на Канальном проезде был обнаружен подпольный склад алкоголя, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ведомства.

«В ходе проверки гаражных боксов на Канальном проезде установлен факт оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии и маркировки», - сказал собеседник агентства.

Специалисты обнаружили на складе более 4 тысяч бутылок водки и коньяка различных наименований, а также 4,8 тысячи литров спиртосодержащей жидкости, которая была расфасована по пластиковым канистрам. При этом часть нелегальной продукции была сложена в легковом автомобиле марки Chevrolet.

Автомобиль, спиртосодержащую жидкость и готовую продукцию арестовали и передали на досудебное хранение в АО «Росспиртпром».