РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 7 окт. В Единую диспетчерскую службу (ЕДС) ЖКХ Люберец на минувшей неделе поступило свыше 10 тысяч обращений от жителей, сообщил в понедельник на оперативном совещании директор ЕДДС муниципалитета Виталий Богданов.

«В ЕДС ЖКХ Люберец с 30 сентября по 6 октября поступило 10109 обращений, из них 577 касались вопросов электроснабжения, 721 – водоснабжения. Кроме того, было 2045 звонков по отоплению», – сказал Богданов.

Он добавил, что 65 звонков касались вопросов освещения. По поводу работы «МособлЕИРЦ» в службе приняли 464 вызова.

В ЕДДС-112 за неделю поступило 8608 обращений, 3862 из них касались вызова скорой помощи. Было также 1813 вызовов полиции и ГИБДД , 47 – пожарных и спасателей.