РИАМО - 7 окт. Подмосковье вошло в топ-10 самых популярных мест для оздоровительного отдыха и лечения осенью 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы туристического портала «ТурСтат».

«В первую десятку для оздоровительного отдыха осенью-2019 вошли Сочи и Анапа в Краснодарском крае, Кисловодск, Ессентуки, Пятигорск и Железноводск в Ставропольском крае, Евпатория и Ялта в Крыму, Белокуриха в Алтайском крае и Подмосковье», – говорится в сообщении.

По данным исследования «ТурСтат» и санатории-России.рф, в санаториях Подмосковья осенью отдыхают в среднем по 10 дней и тратят на санаторное проживание, питание и лечение 2,7 тысячи рублей в день.

По результатам исследования, осень является наиболее благоприятным сезоном для санаторно-курортного отдыха. До 75% отдыхающих в санаториях составляют женщины, большинство отдыхающих относится к возрастной категории от 35 до 50 лет.

Рейтинг составлен по результатам анализа броней путевок в санатории для отдыха с 1 сентября по 7 октября 2019 года.