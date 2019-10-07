РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 7 окт. Регоператор «ЭкоЛайн-Воскресенск» за минувшую неделю вывез свыше 30 тысяч кубометров отходов с контейнерных площадок на территории Люберец, сообщила в понедельник на оперативном совещании представитель компании Наталья Безсонова.

«С 30 сентября по 6 октября в городском округе Люберцы «ЭкоЛайн-Воскресенск» вывез 30 152 кубометра твердых коммунальных отходов. Также вывезли 705 кубометров раздельного мусора», – сказала Безсонова.

Она добавила, что ежедневно в городе работают 48 единиц спецтехники. В частности, это 19 мусоровозов ТКО, 21 бункеровоз и другие.

В ходе совещания глава городского округа Владимир Ружицкий поручил найти подход к объектам торговли, чтобы они все заключили договоры на вывоз мусора. По его словам, они должны платить по нормативам, а не по факту, так как тогда недобросовестные торговцы будут носить мусор в ближайший контейнер и ничего не платить.