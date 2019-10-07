РИАМО - 7 окт. В ходе совещания с руководящим составом правительства региона губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве развязок в Красногорске и Балашихе, а также напомнил о том, что ранее в Реутове был открыт новый путепровод, сообщается в официальном Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

«Мы на прошлой неделе открыли новый путепровод в Реутове, в октябре откроем развязки в Красногорске и Балашихе. Я надеюсь, что строители нас не подведут, потому что жители очень ждут продолжения этой программы, так как она вызволяет из плена огромное количество автомобилей и делает жизнь более комфортной», - отметил Воробьев.

Он также обратил внимание на необходимость сохранять темп развития экономики региона, создавать условия для привлечения инвестиций. Губернатор также рассказал о недавнем визите в Богородский индустриальный парк, который известен тем, что каждый год в него приходят новые инвесторы. По мнению Воробьева, на него должны равняться все индустриальные парки области.

На данный момент на территории Московской области создано 80 инфраструктурных площадок для развития бизнеса, 58 из них - индустриальные парки. Власти региона разработали целый комплекс мер поддержки для резидентов таких площадок. Например, предусмотрены налоговые льготы, компенсация затрат на создание инженерной инфраструктуры, а также займы от 1% до 5% на развитие или модернизацию предприятий от Фонда развития промышленности.

Кроме того, в ходе совещания были рассмотрены обращения граждан, которые поступили на портал «Добродел».

«Мы стараемся делать так, чтобы перемены были заметны в каждом городе, в каждом муниципалитете. У нас большие планы по строительству социальной, транспортной инфраструктуры. Все, что касается благоустройства - также является нашим приоритетом», - подчеркнул Воробьев.