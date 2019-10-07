РИАМО - 7 окт. В 1,5 километрах от МКАД в сторону области на Новорижском шоссе опрокинулся грузовик Scania, в результате аварии никто не пострадал, сообщается в официальном Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы.
«Пострадавших нет. На месте работают оперативные службы. Движение по шоссе в область осуществляется по трем полосам из пяти», - говорится в сообщении.
На данный момент движение в зоне происшествия затруднено. Водителей просят быть внимательными и осторожными, а также выбирать пути для объезда.
На Новорижском ш. (1,5 км от МКАД в сторону области) опрокинулся грузовик. Пострадавших нет. На месте работают оперативные службы. Движение по шоссе в область осуществляется по трем полосам из пяти. Будьте осторожны и выбирайте пути объезда - движение осложнено. pic.twitter.com/BWLPQNyq8r— ЦОДД (@gucodd) 7 октября 2019 г.
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