РИАМО - 7 окт. В 1,5 километрах от МКАД в сторону области на Новорижском шоссе опрокинулся грузовик Scania, в результате аварии никто не пострадал, сообщается в официальном Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы.

«Пострадавших нет. На месте работают оперативные службы. Движение по шоссе в область осуществляется по трем полосам из пяти», - говорится в сообщении.

На данный момент движение в зоне происшествия затруднено. Водителей просят быть внимательными и осторожными, а также выбирать пути для объезда.