РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 7 окт. Продолжаются работы по реконструкции улицы Звуковая и Октябрьского проспекта в подмосковных Люберцах, на сегодняшний день благоустройство единой пешеходной зоны выполнено на 75%, сообщил глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий.

«Работы на одной из центральных пешеходных зон в городе находятся на завершающей стадии, их большая часть уже выполнена. До конца октября текущего года все работы здесь будут полностью завершены: улица (Звуковая – ред.) будет оборудована велопарковкой, декоративными элементами, камерами видеонаблюдения, на ней установят скамейки, навес для колясок, опоры освещения, высадят деревья и уложат газоны. Будет красиво и комфортно для жителей», – сказал Ружицкий.

Кроме того, выполняются работы по благоустройству Центрального парка. На минувшей неделе здесь высадили более сотни саженцев деревьев и кустарников.

«На аллеях Центрального парка в Люберцах высадили 30 саженцев лип и 110 кустов кизильника», – заключил Ружицкий.