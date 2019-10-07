РИАМО – 7 окт. Словесный конфликт между парой безработных молодых людей в квартире дома на западе столицы перерос в драку, в результате девушка лишилась водительских прав, документов и наручных часов, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Накануне в полицию поступило сообщение о квартирном грабеже по адресу: улица Кастанаевская, 17.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что в квартире по вышеуказанному адресу мужчина 1988 года рождения, неработающий, нанес побои своей сожительнице – гражданке 1991 года рождения, неработающей, проживающей по тому же адресу. Он открыто похитил принадлежащие ей личные документы, документы на автомобиль, наручные часы, скрылся», – отметил собеседник агентства.

По его словам, материальный ущерб устанавливается. Девушка в медучреждение не обращалась.

Проводится проверка, резюмировал представитель пресс-службы.