РИАМО – 7 окт. Злоумышленник похитил 300 тысяч рублей у безработного мужчины в столичном районе Очаково-Матвеевское, угрожая ему лезвием, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Ранее в полицию поступило сообщение от граждан о разбое по адресу: улица Веерная, дом 1, корпус 7.

«Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что неизвестный, угрожая предметом, похожим на лезвие, неработающему мужчине 1966 года рождения, открыто похитил принадлежащие ему 300 тысяч рублей», – отметил собеседник агентства.

Он уточнил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ (разбой).