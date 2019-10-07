РИАМО - 7 окт. В столичный Музей Победы передадут 18 экспонатов из фондов Музея современной истории России (ГЦМСИР), соответствующее соглашение намерены подписать 10 октября, говорится в сообщении пресс-службы культурного учреждения.

«Мы благодарны Музею современной истории России за передачу экспонатов, связанных с Великой Отечественной войной. Это событие является уникальным в культурной жизни нашей страны. Редкий случай, когда музей отдает партнеру раритеты из своих запасников, не на временную выставку, а в постоянную, вновь создаваемую экспозицию. Особенно важно, что столь значимое событие происходит в преддверии празднования 75-летия Победы», – заявил директор Музея Победы Александр Школьник.

Общая масса передаваемых экспонатов составляет более девяти тонн. Так, среди них есть полуторатонная советская морская торпеда и 500-килограммовая немецкая авиабомба.

Кроме того, среди передаваемых предметов – полевая пушка ЗИС-3, автоматическая зенитная пушка 70-К с линкора «Севастополь», горная пушка «Шнейдер» и многое другое. Некоторое вооружение использовали еще во времена Гражданской войны, а некоторое – в Советско-финской войне.

«Наш музей обладает огромными фондами: свыше 1,3 миллиона единиц хранения. При всем желании рассказать посетителям музея как можно больше о современной истории России, ознакомить их со всеми любопытными экспонатами просто невозможно. Поэтому мы и предложили Музею Победы экспонировать военную технику из наших хранилищ на их площадке», – дополнила директор ГЦМСИР Ирина Великанова.

По ее словам, передача экспонатов – это отличный пример взаимовыгодного партнерства внутри музейного сообщества.

В Музее Победы новые экспонаты выставят в постоянной экспозиции в главном здании, а также на открытых площадках.