РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 7 окт. В микрорайоне Климовск Подольска в понедельник приступили к строительству тротуара у строящейся школы на улице Революции, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«В микрорайоне Климовск в понедельник, 7 октября, вокруг строящейся школы ведутся работы по строительству нового тротуара, ширина которого составит 2 метра. После завершения работ по строительству тротуара начнутся работы по установке оцинкованного ограждения и установке светофорных объектов», – говорится в сообщении.

В материале отмечается, что также планируется обустроить три пешеходных перехода.