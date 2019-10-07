РИАМО – 7 окт. Золотые цепочка и крестик, iPhone 6 и кошелек с банковскими картами пропали у мужчины после того, как он возвращался на такси домой из ночного клуба, расположенного в центре столицы, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Ранее в полицию поступило сообщение от гражданина 1987 года рождения о том, что он отдыхал в кафе «С» на улице Покровка, дом 4. Позднее он остановил такси и поехал домой. Во время следования уснул.

«Проснувшись на обочине по адресу: Рязанский проспект (номер дома гражданин не помнит), мужчина обнаружил отсутствие принадлежащего ему сотового телефона марки iPhone 6, кошелька, золотой цепочки, золотого крестика, банковских карт с которых в последствии произошло списание денежных средств в размере 20 тысяч рублей», – отметил собеседник агентства.

Он дополнил, что общий ущерб составил 77 тысяч рублей.

По данному факту проводится проверка.