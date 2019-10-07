РИАМО - 7 окт. Специалисты отдела геодезии и картографии управления Росреестра по Москве провели визуальное обследование 333 пунктов геодезических сетей столицы, по результатам мониторинга сохранившимися выявлены 179 точек, в отношении которых установлены охранные зоны, сообщается на сайте ведомства.

Данные пункты формируют систему координат и высот, и являются основой при выполнении картографических, кадастровых, градостроительных и геодезических работ. Чтобы избежать повреждения или разрушения наружных знаков геодезических пунктов – специальных отметок на объекте или местности, устанавливаются охранные зоны.

«Наружные знаки геодезических пунктов практически незаметны для обывателя, однако играют важную роль для профессионалов, выполняющих работы, непосредственно связанные с геодезическими измерениями. Именно эти неприметные объекты способствуют точности выполняемых расчетов и, соответственно, повышают качество подготовки межевых и технических планов», – отметил заместитель руководителя управления Росреестра по Москве Александр Левченков.

Он добавил, что обследование пунктов геодезических сетей и установление охранных зон проводится управлением на регулярной основе. По результатам проделанной работы сохранившимися выявлены 179 пунктов геодезических сетей, в отношении которых установлены охранные зоны.

Пункты геодезических сетей являются государственной собственностью, и за их уничтожение или повреждение предусмотрена административная ответственность.