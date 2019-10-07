РИАМО - 7 окт. Новое здание сыроварни «Русский пармезан» возведут в городском округе Истра в деревне Дубровское по оригинальному проекту, соответствующему лучшим мировым стандартам, говорится в сообщении пресс-службы Мособлархитектуры.

Истринская сыроварня существует с 2015 года и является одним из примеров успешного развития российского фермерства и агротуризма. Здесь не только производят сыры, но и организуют экскурсии на производство, лекции по истории сыроделия, фестивали, мероприятия для детей. Этим летом традиционный сырный фестиваль посетили порядка 130 тысяч человек. Новое здание позволит проекту расширить свои возможности и отвечать возросшим потребностям туристов.

«Внутри нового здания истринской сыроварни расположатся высокотехнологичные цеха, а также первое в России роботизированное хранилище сыра, оборудованное по стандартам лучших швейцарских сыроварен, с автоматизированными климатическим установками. Помимо увеличения производственных мощностей, будет создана единая технологическая линия, которая должна работать без остановок», – сказал председатель комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Владислав Гордиенко.

Проект разработало бюро «Крупный план». Архитектурное решение построено на ассоциациях с технологией сыроварения – входная группа с большой крытой террасой напоминает медный сыроваренный котел – именно в таких котлах с древности варили сыр в Италии.

«В этом элегантном здании красиво объединены технологическая и репрезентативная функции. Широко используется витражное остекление – сквозь него можно будет наблюдать за процессом изготовления и хранения продукции. Архитектура этого объекта сама по себе может стать точкой притяжения для туристов», – отметила главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

В концепцию проекта заложили принципы комфорта, экологичности и гармонии, добавил партнер и главный архитектор бюро «Крупный план» Сергей Никешкин.

«Сыроварня находится в очень живописном месте и, по нашему замыслу, новое здание должно органично вписаться в существующий природный ландшафт. Отсюда – плавные выразительные формы, широкое использование в отделке фасадов природных материалов: дерева и меди», – заключил он.