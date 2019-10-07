РИАМО - 7 окт. Для резидентов Арбата, Хамовников, Пресненского и Тверского районов расширили зону действия парковочных разрешений, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ «Администратор московского парковочного пространства».

«Резидентное парковочное разрешение позволяет водителям за 3 тысячи рублей в год ежедневно и круглосуточно парковаться на платных парковках своего района. При этом граница между столичными районами нередко пролегает по одной и той же улице», — говорится в сообщении.

Так, например, четная сторона улицы может относиться к одному району, а нечетная – уже к другому. Жители, проживающие на границах двух районов, и муниципальные депутаты обращались с просьбами помочь разрешить эту ситуацию. Теперь для удобства горожан зона действия их резидентных разрешений расширена, и на ряде таких пограничных улиц парковка стала доступной для обоих районов.

Резиденты Тверского и Пресненского районов смогут оставлять свои авто на платных парковках на любой стороне Большого Палашевского, Трехпрудного и Сытинского переулков.

Обе стороны Большого Девятинского переулка теперь доступны как жителям Пресненского района, так и резидентам Арбата. Также жители районов Арбат и Хамовники могут оставлять авто по обеим сторонам Смоленской улицы.