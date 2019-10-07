РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 7 окт. В подмосковном Подольске после жалоб активистов приступили к уборке незаконной свалки строительного мусора у деревни Наумово, сообщается в группе «ДУБРОВЧАНЕ | ТОС Дубровицы | Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В рамках мероприятий по экологическому патрулированию и общественному контролю активистами ТОС «Дубровицы» вблизи деревень Наумово и Кутьино были выявлены два сельскохозяйственных участка, общей площадью около 47 гектаров, с незаконной свалкой отходов строительной деятельности на площади около 2 гектаров. Активисты в июне текущего года направили обращение в Россельхознадзор РФ.

«После серии наших обращений, подключения к проблеме ОНФ Подмосковья по незаконной свалке отходов возле деревни Наумово началась уборка территории. Но сначала мы получили отписку от Россельхознадзора. И только после жалобы в Минсельхоз РФ, обращения в прокуратуру и заявления в Следственный комитет РФ о возбуждении уголовного дела, действительно началась уборка территории», – говорится в сообщении.

Как пояснил председатель совета ТОС «Дубровицы» Алексей Старчак, суммарный объем строительного мусора оценить крайне сложно, но счет идет на тысячи тонн. Предположительно, это отходы от сноса многоквартирных домов.

«Сотрудники Россельхознадзора отказались возбуждать дело об административном правонарушении, а гигантскую свалку назвали «захламлением». Кроме того, вопреки обстоятельствам и показаниям свидетелей, Россельхознадзор сообщил, что факты завоза отходов не подтвердились. Советом ТОС «Дубровицы» было направлено заявление в СК РФ, а также жалоба министру сельского хозяйства РФ Дмитрию Патрушеву. По результатам данных обращений начаты действия по ликвидации свалки. Кроме того, Минсельхозом РФ направлено обращение к руководителю Управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям для рассмотрения и принятия решения о применении мер дисциплинарного взыскания», – пояснил Старчак.