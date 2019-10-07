РИАМО – 7 окт. Безработный мужчина до смерти избил свою пожилую мать в квартире одного из домов на юге столицы, сообщил РИАМО в понедельник источник в правоохранительных органах.

Ранее в службу «02» поступило сообщение от мужчины 1990 года рождения, неработающего, проживающего по адресу: улица Днепропетровская, 7-1, об обнаружении трупа своей матери в квартире по месту жительства.

«Прибывшими на место полицейскими по указанному адресу с телесными повреждениями обнаружен труп женщины 1961 года рождения, пенсионерки, проживающей там же. Тело было направлено в бюро судмедэкспертизы», – отметил собеседник агентства.

Он дополнил, что позднее удалось установить, что мужчина, находясь в квартире по месту жительства, нанес побои и колото-резаные ранения пожилой женщине, от которых она скончалась.

В свою очередь представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице подтвердил факт задержания, не уточнив подробностей.