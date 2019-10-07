РИАМО - 7 окт. В Подмосковье детям из многодетных семей оформили выплаты на школьную форму на сумму порядка 105 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

«На сегодняшний день в Подмосковье выплата на школьную форму оформлена на 35 тысяч детей из многодетных семей на общую сумму порядка 105 миллионов рублей. Размер выплаты составляет 3 тысячи рублей», – рассказала министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская.

Чтобы получить выплату многодетным родителям нужно лишь предоставить справку о том, что их ребенок учится в школе Подмосковья. При этом они раз в год могут получить выплату на каждого ребенка, который учится в школе Московской области.

Всего в многодетных семьях региона воспитывается более 90 тысяч детей школьного возраста.