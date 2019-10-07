РИАМО - 7 окт. «Газель» и два легковых автомобиля столкнулись на 37-м километре Киевского шоссе, ДТП обошлось без пострадавших, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы столичного ГИБДД.

«Столкнулись три автомобиля – «Газель» и две легковых машины. Это было на 37-м километре Киевского шоссе в сторону области», - сказал собеседник агентства.

Он также опроверг информацию о возгорании одного из автомобилей, которая ранее упоминалась в СМИ.