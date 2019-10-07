РИАМО - 7 окт. Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения и пожелал главе государства здоровья и новых успехов.

«7 октября День рождения празднует президент России Владимир Владимирович Путин. С Вашим именем связано возрождение и единение нашей страны, развитие духовности и патриотизма российского народа, а также отстаивание государственных интересов на геополитическом пространстве», - написал Брынцалов в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте».

Он от всей души пожелал Путину счастья, благополучия, крепчайшего здоровья и новых успехов во благо России.

Ранее с днем рождения главу государства поздравил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы благодарим Вас за помощь, поддержку и доверие, которое Вы оказываете Подмосковью. С глубоким уважением и благодарностью», - написал Воробьев.

Президенту РФ в понедельник исполнилось 67 лет. Глава государства запланировал отметить праздник в кругу семьи и друзей. Свой день рождения он встретил в тайге у истоков реки Енисей.