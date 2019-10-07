РИАМО – 7 окт. В России естественная убыль населения сохранится до 2023 года, по прогнозам экспертов, увеличение возможно лишь за счет миграционного прироста, сообщает ТАСС.

Такие данные следуют из внесенного правительством в Госдуму вместе прогноза социально-экономического развития РФ на 2020-2022 годы.

«Мероприятия по сокращению уровня смертности, прежде всего населения трудоспособного возраста, будут способствовать снижению возрастных коэффициентов смертности, что тем не менее не сможет компенсировать тенденции в рождаемости и приведет к сохранению естественной убыли населения до 2023 года. В 2023 году естественная убыль еще сохранится, а в 2024 году будет отмечаться естественный прирост населения», – уточняется в документе.

По оценке Минэкономразвития, демографические тенденции оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие страны. Главной особенностью в последнее время становится устойчивая тенденция старения населения страны и ухудшение возрастной структуры населения.

«Также демографическими вызовами являются снижение численности женщин в раннем и среднем репродуктивном возрасте (20 лет – 34 года) и сохранение высокого уровня смертности в экономически активных возрастах», – уточняется в прогнозе.

Помимо этого, увеличение численности населения в 2020-2023 годах будет наблюдаться только за счет миграционного прироста, перекрывающего численные потери населения от естественных причин, а с 2024 года – за счет как естественного, так и миграционного приростов.

По итогам, среднегодовая численность населения России может вырасти с 146,8 миллиона человек в 2018 году до 147,7 миллиона человек в 2022 году, а к 2024 году может достигнуть 148,7 миллиона человек.