РИАМО - 7 окт. В столице 6 октября стало самым холодным днем с начала сезона, в городе выпал снег, образовался временный снежный покров, сообщается на сайте «Метеоновости».

«В минувший день, 6 октября, Москва и область оказались в тыловой части циклона, в зоне действия атмосферных фронтов. Температура воздуха заметно понизилась. Днем в Москве (по данным станции ВДНХ) было 2,5 градуса, а в ночные часы воздух остыл до 0,8 градуса. Таким образом, это самый холодный день с начала осени», — говорится в сообщении.

Утром 6 октября в отдельных районах столицы прошел мокрый снег, который днем сменился дождем. Во второй половине дня дождь шел вперемешку со снегом, а вечером снова шел только снег.

За сутки выпало 10 миллиметров осадков. Образовался временный снежный покров – снег лежал на крышах домов и автомобилей, на деревьях. На земле снег надолго не задержался, так как сейчас земля довольно теплая. К середине дня оставшийся снег растает.