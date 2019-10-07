РИАМО - 7 окт. В Жуковском задержали 29-летнего мужчину, которого подозревают в причинении смерти по неосторожности полуторогодовалой дочери, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

«По предварительным данным следствия, полуторогодовалая девочка была под присмотром отца, пока мать находилась в родильном доме. Вечером 3 октября 2019 года мужчина позвал в гости компанию знакомых для распития спиртных напитков. После застолья, подозреваемый в сильном алкогольном опьянении уснул, проснувшись на полу, обнаружил рядом дочь без признаков жизни», - отмечается в материале.

Специалисты повели обследование, они полагают, что смерть ребенка наступила в результате механической асфиксии от сдавливания груди и живота.

На данный момент подозреваемый задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Следственные мероприятия продолжаются, уже назначена судебно-медицинская экспертиза. Кроме того, будут изучены условия, в которых проживала девочка.