РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 7 окт. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска 11 октября временно отключат свет в пяти многоквартирных домах из-за ремонтных работ, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«По информации Подольских электрических сетей, в пятницу, 11 октября, сотрудники указанной организации будут проводить плановые ремонтные работы. Во время их проведения, с 13:00 до 17:00, электроэнергия не будет подаваться в квартиры домов микрорайона Климовск по адресам: улица Ленина, дома №№28, 30; Октябрьский переулок, дома №№6, 8, 10», – говорится в сообщении.

Организация приносит извинения за доставленные неудобства.