РИАМО - 7 окт. Экскурсовод из городского округа Серпухов Людмила Зобкова заняла второе место в конкурсе «Лучший по профессии в индустрии туризма», награждение прошло в понедельник в «Крокус Экспо», передает корреспондент РИАМО.

«Мне бы хотелось сказать, что бы мы не делали в туризме, в центре туризма всегда стоит человек. От всех этих людей, которых мы сейчас будем награждать, от миллионов и тысяч людей, которые трудятся в сфере гостеприимства, зависит то, как человек отдохнет, с каким впечатлением он вернется», - сказала руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.

Как уточняется в пояснительном материале, Ростуризм проводит конкурс «Лучший по профессии в индустрии туризма» совместно с профильными органами исполнительной власти субъектов РФ и отраслевыми объединениями.

На региональном этапе собирают заявки от специалистов в сфере туризма, чтобы по результатам теоретических и практических соревнований отобрать участников федерального этапа. Федеральный этап проходит в дистанционном формате. Конкурсанты демонстрируют свои профессиональные знания и умения, выполняя тестовое и творческое задания, разработанные экспертами отрасли. Оценивают номинантов также ведущие эксперты отрасли.

В 2019 году в федеральном этапе участвовали 149 человек из 56 регионов России. По итогам федерального этапа победители каждой номинации получат по 100 тысяч рублей, за вторые места полагается по 80 тысяч рублей, а за третьи – по 60 тысяч рублей. Также по 60 тысяч рублей получат победители в каждой подноминации.

Всего в конкурсе четыре номинации и три подноминации: лучший работник службы приема и размещения гостиницы/иного средства размещения; лучший менеджер по въездному и внутреннему туризму (подноминации: «Менеджер по детско-юношескому туризму», «Специалист в сфере доступного туризма»); лучший экскурсовод (гид) (подноминация «Гид-переводчик»); лучший специалист службы эксплуатации номерного фонда (горничная).