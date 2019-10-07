РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 7 окт. В подмосковном Подольске определили восемь участков дорог, опасных в условиях образования гололедицы, также определили места установки дорожных знаков «Скользкая дорога», говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«В городском округе Подольск определен адресный перечень опасных участков дорог в условиях образования гололеда, подлежащих первоочередной обработке и уборке снега. Опасные участки находятся по следующим адресам: мостовые участки автодороги Южный обход; Домодедовское шоссе в районе реки Конопелька; проспект Ленина от проезда Авиаторов до площади Ленина; путепровод на улице Комсомольской; путепровод на улице Большой Серпуховской; микрорайон Климовск, путепровод на улице Индустриальной; улица Павлика Морозова от улицы Некрасова до проспекта Ленина; улица Карла Маркса от улицы Красной до проспекта Ленина», – говорится в сообщении.

Также были определены места установки дорожных знаков «Скользкая дорога». Они появятся на Октябрьском проспекте, Беляевском проезде, Красногвардейском бульваре, улицах Свердлова, Лапшенкова, Железнодорожная, Бронницкая.