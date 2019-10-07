РИАМО – 7 окт. Московские власти могут приобрести земельный участок площадью до 200 гектаров возле аэропорта Остафьево для создания на нем технопарка, передает в понедельник «Интерфакс».

«Исторически в этом районе сложилась промышленная функция, поэтому создание технопарка является логичным продолжением развития этой территории. Для этих целей мы рассматриваем возможность покупки земельного участка площадью до 200 гектаров», – заявил глава департамента развития новых территории столицы Владимир Жидкин.

Он утончил, что в этом районе есть несколько крупных компаний землевладельцев.

«Мы рассматриваем разные возможности, ищем наиболее выгодные условия», – дополнил Жидкин.

С его слов, данную территорию обеспечат удобными подъездными путями – сюда «придет» дорога от Коммунарки, а также трассы Троицк – Остафьево и Воскресенское – Щербинка.

Жидкин разъяснил, что на территории новой Москвы активно строится коммерческая недвижимость. Это принципиально важно, поскольку позволяет создавать рабочие места в шаговой доступности.