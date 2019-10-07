РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 7 окт. В Центральном парке подмосковных Люберец провели консервацию музыкального фонтана на зиму, сообщил в понедельник на оперативном совещании глава горокруга Владимир Ружицкий.

«К зиме провели консервацию музыкального фонтана. На его месте зимой будет светодинамический (фонтан – ред.) без воды», – сказал Ружицкий.

Он также отметил, что в Центральном парке посадили 30 саженцев лип и 110 кустов кизильника.

Ружицкий добавил, что с 30 сентября по 6 октября в уборке города участвовали 94 единицы спецтехники и 996 человек. Всего за неделю опилили семь деревьев, вырубили пять, а также выкорчевали 15 пней.