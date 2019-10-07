РИАМО – 7 окт. Эксперты проверят строительство китайского делового центра «Парк Хуамин» на северо-востоке столицы, в частности, проверят соответствие сварных соединений конструкций требованиям техрегламентов и проектной документации, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

Многофункциональный комплекс возводится на улице Вильгельма Пика, владение 14 (СВАО, Останкинский).

«Эксперты «ЦЭИИС» проверят соответствие сварных соединений конструкций требованиям техрегламентов и проектной документации. Кроме того, проверят качество монтажа оконных блоков, фасадные конструкции, а также качество плит из минеральной ваты и пенополистирольных плит», – сказал председатель Мосгостройнадзора Олег Антосенко.

Всего на этой неделе Мосгосстройнадзор совместно с Центром экспертиз обследует 47 объектов строительства, выполнит 308 исследований. Среди проверяемых объектов: жилой комплекс в составе ТПУ «Рассказовка», многофункциональный жилой комплекс «Лучи» на улице Производственная, владение 6, реконструкция торгово-бытового центра в Лужнецком проезде, владение 25, реконструкция кондитерско-булочного комбината «Простор» на улице Академика Скрябина, владение 9.

Кроме того, специалисты побывают на территории строящихся спортивно-гостиничного комплекса с гостиницей квартирного типа на улице Народного ополчения, владение 13, корпуса 3, 4, объектов водоснабжения административно-делового центра в поселке Коммунарка, подстанция 220 кВ «Хованская» южнее деревни Сосенки в новой Москве, жилых домов по программе реновации в районах Хорошево-Мневники, Москворечье-Сабурово, Зюзино, Кузьминки, Северное Тушино, Алексеевский, Дмитровский и Кузьминки.

Плановые проверки пройдут на реконструкции дороги от Минского до Боровского шоссе (Внуковское шоссе), строительстве дороги и инженерных коммуникаций для комплексной застройки квартала 17 района Некрасовка. Также обследуют ход строительства юго-западного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метро от станции «Проспект Вернадского» до станции «Можайская» и Некрасовской (Кожуховской) линии метро.

«По поручению мэра Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству работ на жилых и социальных объектах. По результатам проверок Центр экспертиз передаст официальные заключения по проведенным исследованиям в Мосгосстройнадзор для принятия дальнейших мер в случае необходимости», – заключил Антосенко.