РИАМО (КОРОЛЕВ) – 7 окт. Компания «Стройбетон» выплатила часть долгов по зарплате после вмешательства Королевской городской прокуратуры, компания задолжала своим бывшим сотрудникам более 32 миллионов рублей, сообщила старший помощник прокурора города Мария Еремина.

В течение нескольких месяцев компания «Стройбетон» не выплачивала зарплату 272 сотрудникам. После прокурорской проверки выяснилось, что компания – банкрот, и имущество распродается с торгов. На последних торгах компания смогла выручить 130 миллионов рублей, однако долги по зарплате компания не стала погашать.

«Только после требования прокурора было выплачено 24 миллиона рублей», – сказала Еремина.

Выплаты по зарплате являются долгами второй очереди.

«Продолжаются мероприятия, направленные на реализацию имущества. После поступления денежных средств на расчетные счета будет рассмотрен вопрос о погашении кредиторских обязательств в полном объеме, в том числе по зарплате», – добавила Еремина.

В отношении генерального директора компании возбуждено уголовное дело. Ему грозит до трех лет лишения свободы, а также запрет на такой же срок занимать государственные должности.