РИАМО (КОРОЛЕВ) – 7 окт. Компания «Стройбетон» выплатила часть долгов по зарплате после вмешательства Королевской городской прокуратуры, компания задолжала своим бывшим сотрудникам более 32 миллионов рублей, сообщила старший помощник прокурора города Мария Еремина.
В течение нескольких месяцев компания «Стройбетон» не выплачивала зарплату 272 сотрудникам. После прокурорской проверки выяснилось, что компания – банкрот, и имущество распродается с торгов. На последних торгах компания смогла выручить 130 миллионов рублей, однако долги по зарплате компания не стала погашать.
Выплаты по зарплате являются долгами второй очереди.
«Продолжаются мероприятия, направленные на реализацию имущества. После поступления денежных средств на расчетные счета будет рассмотрен вопрос о погашении кредиторских обязательств в полном объеме, в том числе по зарплате», – добавила Еремина.
В отношении генерального директора компании возбуждено уголовное дело. Ему грозит до трех лет лишения свободы, а также запрет на такой же срок занимать государственные должности.
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