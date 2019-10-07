РИАМО - 7 окт. В Подмосковье на складе временного хранения ЗАО «ЛЦ «Западные Ворота» при прохождении фитосанитарного контрольного поста была задержана партия горшечных растений хризантемы, привезенных из Венгрии, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

В растениях нашли западный (калифорнийский) цветочный трипс в жизнеспособном состоянии.

«Наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами федерального государственного бюджетного учреждения «Всероссийский центр карантина растений», - говорится в сообщении.

Растения было решено уничтожить, как того требует фитосанитарное законодательство Российской Федерации.

Западный (калифорнийский) цветочный трипс является чрезвычайно опасным и отмечен более чем на 250 видах растений.