РИАМО - 7 окт. В столице 6 октября зафиксировали обратный суточный ход температуры, когда температура ночью превышает показания столбиков термометров днем, так, днем 6 октября в городе было всего плюс 2 градуса, сообщается на сайте «Метеовести».

В регионы европейской части России пришло самое мощное похолодание этой осени. В некоторых областях прошли метели, появились сугробы.

«В Москве осадки в твердой фазе тоже наблюдались, но метеостанции их не зафиксировали. Все воскресенье в столице отмечался обратный суточный ход температуры: ночью столбики термометров показывали плюс 4-7 градусов, а после полудня уже только около +2 градусов. То есть жителей города перебросило из октября в середину ноября. А ведь еще несколько дней назад в столице температура поднималась до +21 градуса, стояла золотая осень», — говорится в сообщении.

Седьмого и 8 октября в Москве ожидаются небольшие осадки, переходящие в снег. Днем будет только плюс 3-4 градуса. С 9 октября потеплеет до плюс 9-11 градусов, пройдут дожди.

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