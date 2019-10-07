РИАМО - 7 окт. Алена Попова из Москвы подала в Савеловский суд иск для признания действий по внедрению и использованию технологии распознавания лиц в системе видеонаблюдения незаконными, пишет газета «Ведомости».

Как отметил юрист «Роскомсвободы» Саркис Дарбинян, представляющий интересы Поповой, обработка биометрии граждан без их письменного согласия нарушает закон о персональных данных, а также право на частную жизнь (статья 23 и 24 Конституции России).

«В апреле 2018 года Попова провела одиночный пикет около здания Госдумы, за что Тверской районный суд привлек ее к административной ответственности и оштрафовал на 20 тысяч рублей. В ходе рассмотрения дела суд изучил записи с камер видеонаблюдения, на которых зафиксировано увеличение изображения (в 32 раза) с фиксацией на лице заявительницы – а это признаки применения технологии распознавания лиц», - говорится в сообщении.

При этом, по закону о персональных данных, все сведения, которые характеризуют физиологические и биологические особенности человека, на основании которых можно установить его личность, отнесены к биометрическим персональным данным. Обрабатывать такие данные можно только при наличии письменного согласия гражданина, исключения составляют случаи, описанные в законах об обороне, безопасности и противодействии терроризму.

На сегодняшний день распознавание лиц в мегаполисе ведется по умолчанию и в режиме реального времени, то есть, по мнению заявительницы, незаконно, таким образом, нарушается ее конституционное право на частную жизнь.