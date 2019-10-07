РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 7 окт. Жители подмосковного Красногорска смогут принять участие в обсуждении благоустройства городского парка в рамках третьего тура соучаствующего проектирования 9 октября, сообщается на странице МАУК «Парки Красногорска» в соцсети «ВКонтакте».

«Уважаемые жители! Приглашаем вас на третий этап соучаствующего проектирования городского парка. Встречаемся в МУ «Молодежный центр» 9 октября, в среду, в 19:00», – говорится в сообщении.

Вход на встречу свободный. Адрес молодежного центра: Красногорск, улица Речная, дом №20, корпус 1.