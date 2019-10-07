РИАМО - 7 окт. Подмосковные тайбоксеры в составе российской сборной принимали участие в соревнованиях на первенстве мира, они завоевали 11 медалей различного достоинства, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

С 28 сентября по 6 октября в городе Анталья (Турция) прошло первенство мира по тайскому боксу. Главный международный старт для юных тайбоксеров собрал 1,3 тысячи участников из 75 стран мира. Сборную России представляли 89 спортсменов, 13 из которых отстаивали честь Подмосковья.

«Тайбоксеры Московской области внесли весомый вклад в копилку медалей сборной команды нашей страны, и по итогам общекомандного зачета сборная России заняла первое место и была признана международной федерацией IFMA лучшей командой мира», - говорится в сообщении.

По итогам многодневных упорных боев медали завоевали подмосковные тайбоксеры:

- Давид Мурадян (Наро-фоминский городской округ) – золото;

- Игорь Курмышев (Электросталь) – золото;

- Данияр Садиков (Орехово-Зуево) – золото;

- Милан Ишмухамедов (городской округ Красногорск) – золото;

- Даниил Никифоров (Сергиево-Посадский городской округ) – золото;

- Анастасия Чиркова (Сергиево-Посадский городской округ) – золото;

- Любовь Плахова, Николь Мутлу, Эдуард Шмидт - серебро;

- Василиса Рябова, Никита Дырдин - бронза.