РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 7 окт. В подмосковных Люберцах в ходе уборки муниципальных дорог за прошедшую неделю вывезли около 200 кубических метров мусора, сообщил в понедельник на оперативном совещании глава горокруга Владимир Ружицкий.

«На минувшей неделе, с 30 сентября по 6 октября, в уборке муниципальных дорог участвовали 75 рабочих и 33 единицы техники. Вывезено 93 кубометра смета и 190 кубометров мусора», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что, в частности, убрали парковочные карманы на улицах Черемухина, Митрофанова, Попова и других.

Также провели ямочный ремонт на улицах Преображенская, Инициативная и Льва Толстого. На улице 3-е Почтовое отделение продолжают ремонтировать тротуар.